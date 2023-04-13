Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili (2)



DERECİK'TE YARIN DA OKULARA SAĞANAK TATİLİ

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde de etkili olan sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle ilçe genelinde bugün tatil edilen ilk, ortaokul ve liselerde eğitime yarın 1 gün ara verildi. Hakkari kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağmur yağışı, bazı bölgelerde heyelan ve sele neden oldu. Heyalanın kapattığı Derecik-Şemdinli kara yolu bugün ulaşıma açılırken, Yeşilova Köyü'ndeki yol ise heyalan nedeniyle ulaşıma kapandı. Özel İdare ve Derecik Belediye ekipleri, heyelanın kapattığı yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Yolgedik Köyü'deki arı kovanları da büyük zarar gördü.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, heyalanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Işık'tan bilgi aldı. Yağış nedeniyle ilçe genelinde bugün tatil edilen ilk, orta öğrenim ve liseler yarın için (14 Nisan'da) eğitim öğretime bir gün ara verildi. (DHA)Abdullah KAYA/DERECİK,(Hakkari)-(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA

2023-04-13 17:57:00



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