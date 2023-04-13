Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili (3)



VALİLİKTEN SEL VE HEYELAN AÇIKLAMASI

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sel ve heyelanın vurduğu ilçelerde incelemelerde bulunurken, valilik ise sağanak sonrası selden zarar gören yerleşim yerleriyle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz geneli 33 köy ve 4 mezra olmak üzere, toplam 37 yerleşim yerinin etkilendiği ekiplerimizce tespit edilmiş olup; 5´i merkez, 18´i Çukurca, 11´i Yüksekova ilçesi olmak üzere toplam 34 yapı için AFAD´a hasar tespit başvurusu yapılmış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yağışlardan dolayı ilimiz genelinde can kaybımız ve yaralımız bulunmamakla birlikte; yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza yönelik ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından gerekli yardım çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi, Hakkari Belediyesi ve özel sektörden temin edilen araçlarla yağıştan olumsuz etkilenen yerleşim yerlerine ilk anlardan itibaren müdahale edilmiş, halen çalışmalarımız devam etmektedir. Olumsuz durumlar ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir." (DHA)Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-04-13 19:40:17



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