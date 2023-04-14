Yüksekova'da polis aracı taşlayan ve yasa dışı slogan atan 15 kişiye gözaltı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 gün önce Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışında polis araçlarını taşlayan ve yasa dışı slogan atan 15 şüpheli bugün gözaltına alındı.

Yüksekova ilçesinde 10 Nisan günü Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosunun açılışında bir grup, yasa dışı slogan atmaya başladı. Polisin uyarıda bulunduğu grup, polis araçlarına taş atıp, sloganlarını sürdürdü. Polisin müdahale ettiği grup dağılırken, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği polisleri, görüntülerden eylemcilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Ekipler, polis araçlarına taş atıp, yasa dışı slogan atan kişilerin adreslerine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyip 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınların emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca yaşı küçük bir eylemci de çocuk büro amirliğine götürüldü. Polis ekipleri, olay anları ile düzenlenen operasyon anlarına ait görüntüleri paylaştı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-04-14 13:50:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.