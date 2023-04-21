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Bakan Soylu, bayram namazını Hakkari'deki üs bölgesinde askerlerle kıldı

DHA

Bakan Soylu, bayram namazını Hakkari'deki üs bölgesinde askerlerle kıldı


Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki 1730 rakımlı Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne giderek, askerlerin bayramını kutladı. Bakan Soylu'nun telefonundan arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari'ye geldi. Hakkari-Van kara yolundaki Yeniköprü Jandarma Karakolu'nda duran Bakan Soylu, burada görevli Mehmetçik ile güvenlik korucularına tatlı ikram edip bayramlarını kutladı. Bakan Soylu, daha sonra Hakkari-Çukurca kara yolundaki 1730 rakımlı Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne geçti. Geceyi bölgede geçirip, bayram namazını da burada kılan Bakan Soylu, Mehmetçik'in bayramını kutladı. Bakan Soylu'nun telefonunu arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üs bölgesinde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Tüm komuta kadrosu, er erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik ediyorum. Rabb'im daha nice bayramlara bizi hayırlısıyla kavuştursun. Sizin bu kahramanlıklarınız, bu terörist akımına buraları üs edinme imkanı vermedi. Rabb'im yar yardımcınız olsun. Tüm şehitlerimize mübarek bayram sabahında Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi, bizleri de o makama eriştirsin" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu eşlik etti. Bakan Soylu, bölgedeki bayram ziyaretinin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'dan uçakla ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Yaşar KAPLAN
2023-04-21 10:30:50

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