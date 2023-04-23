Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başladı; halaylarla karşıladılar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'den 5 ile ilk kez başlatılan otobüs seferleri, kentte sevinç yarattı. Gelen ilk otobüs, konvoyu eşliğinde karşılandı. Karşılamaya gelenler çalınan davul zurna eşliğinde halay çekti.

Hakkari'den Şırnak, Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya illerine ilk kez otobüs seferleri başlatıldı. Daha önce yolcu minibüsleri ile 4 saatlik yolculuğun ardından en yakın il olan Van'a, oradan da aktarmalı olarak diğer illere seyahat eden vatandaşlar, artık bu çileden kurtulmuş oldu. Şehirlerarası otobüs seferlerinin başlandığını duyan vatandaşlar, araçları ile kente giriş yapan bir firmaya ait otobüsü karşıladı. Karşılamaya gelenler, çalınan davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Otogara giriş yapan otobüsün kurdele kesimi AK Parti ve CHP milletvekili adayları, siyasi parti il başkanları, kanaat önderleri, esnaf ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentin büyük bir eksiğini tamamlayan firma yetkililerine teşekkür etti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkan Yardımcısı da olan firmanın yönetim kurulu başkanı İrem Bayram hem Ramazan Bayramı hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın bir arada kutlandığı günde 5 ile direkt otobüs seferlerini başlattıklarını söyledi. Bayram," Şırnak, Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya seferlerimiz her gün saat 11.00'de aktarmasız şekilde başlamıştır. Daha önce yöre insanı Van'a gelip aktarmalı gidiyorlardı. Artık direkt gidebilecekler. Hakkari'ye hayırlı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-04-23 15:38:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.