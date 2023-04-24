(ÖZEL) Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),(DHA)Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, 18 yıl aranın ardından Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya yaklaşık 300 sporcu katılacak. Yürekli Köyü'ndeki şampiyonaya yoğun bir şekilde hazırlanan Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı´nın 40 sporcusu, dağ yollarında yaptıkları antrenmanlarla iyi dereceler elde etmek istiyor.

Antrenör Rojbin Ören, Yüksekova ilçesinin 18 yıl aradan sonra Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını belirterek, "8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'nin bir çok kentinden sporcular katılacak. Biz de dağ yollarında bu şampiyonaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz iyi bir derece yapmak. Ben 9 yaşındayken yani 2005 yılında bu spora başlarken bu yarışma yapılmıştı. Buraya gelen sporcular, ilçemizin doğasını da görme imkanı bulacak" diye konuştu.

Tekerlekli kayak sporcusu Berkan İlker ise şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını, hedeflerinin iyi bir derece almak olduğunu söyledi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sporcuların antrenman yapması

-Dağ yolunda koşu yapan sporcular

-Antrenör Rojbin Ören'in açıklamaları

-Sporcu Berkan İlker'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

DHA-Spor Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-04-24 10:11:48



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