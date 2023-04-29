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Hafif ticari araç takla attı: 1 'i ağır, 5 yaralı

DHA

Hafif ticari araç takla attı: 1 'i ağır, 5 yaralı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´de girdiği virajda takla atan hafif ticari araçtaki 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında HakkariVan kara yolunun 50'nci kilometresindeki Musahan mezrası yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönüne giden Serhat Çiçek yönetimindeki 07 BIR 22 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, girdiği virajda takla attı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-04-29 16:41:40

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