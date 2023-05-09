Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

DHA

Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı


Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA) Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 8-10 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan şampiyonaya 19 şehirden 263 sporcu katıldı.
Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ev sahipliğinde düzenlendi. İlçeye bağlı Yürekli Köyü'nde düzenlenen ve 10 Mayıs'a kadar sürecek olan şampiyonaya 19 şehirden 263 sporcu katıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, iş insanı Hacı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği şampiyona, genç kızlarda 2 bin 500 metre, erkeklerde ise 5 bin metre serbest stil dallarında yapılıyor. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 gün sürecek olan yarışmalarda dereceye giren sporcular, Türkiye'yi temsilen uluslararası yarışmalara katılacak.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de her konuda ciddi anlamda değişimler olduğunu belirterek, "Organizasyonlarla, faaliyetlerle tüm Türkiye, Hakkari´nin güzelliklerini, potansiyellerini görme ve keşfetme imkanını buluyor. Yüksekova, artık eski günlerini geride bıraktı. Hakkari´de de kötülük değil iyilik var. Şiddet değil, güzellik var. Yüksekova rafting Türkiye yarışmalarıyla, kayaklı koşu yarışmalarıyla, tekerlekli kayak yarışmalarıyla, festivalleriyle, sempozyumlarıyla kendinden söz ettiriyor. Hakkari´de her yıl kar festivalleri yapılıyor. Çukurca´da foto safari ve doğa sporları festivali, Yüksekova Cilo-Sat festivali yapıyoruz. İnşallah bunlar artarak devam edecektir. Hakkari´nin en sınır uç noktasından en ücra köşesine kadar bir tane dahi terörist bulunmuyor. Çok şükür terör olayları bitti. Hakkarililer de Türkiye´nin diğer vilayetleri gibi insanca, terörsüz yaşama hakkına kavuştu. Bundan sonrada bu teröristlere Hakkarililer fırsat vermeyecektir" dedi.
Van'dan şampiyonaya katılan Saime Kaya, 5 yıldır bu sporla uğraştığını ve olimpiyat sporcusu olmak istediğini söyledi.
Ankara'dan gelen ve 12 yıldır sporla uğraştığını söyleyen Maria Sunur ise "Yapabileceğimin en iyisini yapmak için bu şampiyonaya katıldım. İnşallah güzel sonuçlar alıp, evimize gideriz. Yüksekova´nın muhteşem havasında 1'incilik için terk dökmeye geldik. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yarışmaya katılan davetliler ve sporculardan detaylar
Halk oyunları gösterisi
Vali Akbıyık'ın yarışmayı başlatması 
Yarışmacılardan detaylar
Vali Akbıyık'ın konuşması
Sporcularla röportaj
Vali Akbıyık'ın Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'ya plaket vermesi
Genel detaylarDHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-05-09 14:26:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Yüksekova'da başladı
YEREL HABERLER Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Yüksekova'da ...
Kayakçılar, Yüksekova'daki şampiyona öncesi son antrenmanlarını yaptı
YEREL HABERLER Kayakçılar, Yüksekova'daki şampiyona öncesi son ...
Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı
Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 ...
Şemdinli'de vatandaşlar imece usulüyle bağlarını temizliyor
YEREL HABERLER Şemdinli'de vatandaşlar imece usulüyle bağlarını ...
Pancar toplarken ayının saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Pancar toplarken ayının saldırısına uğradı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.