Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı



Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA) Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 8-10 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan şampiyonaya 19 şehirden 263 sporcu katıldı.

Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ev sahipliğinde düzenlendi. İlçeye bağlı Yürekli Köyü'nde düzenlenen ve 10 Mayıs'a kadar sürecek olan şampiyonaya 19 şehirden 263 sporcu katıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, iş insanı Hacı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği şampiyona, genç kızlarda 2 bin 500 metre, erkeklerde ise 5 bin metre serbest stil dallarında yapılıyor. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 gün sürecek olan yarışmalarda dereceye giren sporcular, Türkiye'yi temsilen uluslararası yarışmalara katılacak.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de her konuda ciddi anlamda değişimler olduğunu belirterek, "Organizasyonlarla, faaliyetlerle tüm Türkiye, Hakkari´nin güzelliklerini, potansiyellerini görme ve keşfetme imkanını buluyor. Yüksekova, artık eski günlerini geride bıraktı. Hakkari´de de kötülük değil iyilik var. Şiddet değil, güzellik var. Yüksekova rafting Türkiye yarışmalarıyla, kayaklı koşu yarışmalarıyla, tekerlekli kayak yarışmalarıyla, festivalleriyle, sempozyumlarıyla kendinden söz ettiriyor. Hakkari´de her yıl kar festivalleri yapılıyor. Çukurca´da foto safari ve doğa sporları festivali, Yüksekova Cilo-Sat festivali yapıyoruz. İnşallah bunlar artarak devam edecektir. Hakkari´nin en sınır uç noktasından en ücra köşesine kadar bir tane dahi terörist bulunmuyor. Çok şükür terör olayları bitti. Hakkarililer de Türkiye´nin diğer vilayetleri gibi insanca, terörsüz yaşama hakkına kavuştu. Bundan sonrada bu teröristlere Hakkarililer fırsat vermeyecektir" dedi.

Van'dan şampiyonaya katılan Saime Kaya, 5 yıldır bu sporla uğraştığını ve olimpiyat sporcusu olmak istediğini söyledi.

Ankara'dan gelen ve 12 yıldır sporla uğraştığını söyleyen Maria Sunur ise "Yapabileceğimin en iyisini yapmak için bu şampiyonaya katıldım. İnşallah güzel sonuçlar alıp, evimize gideriz. Yüksekova´nın muhteşem havasında 1'incilik için terk dökmeye geldik. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarışmaya katılan davetliler ve sporculardan detaylar

Halk oyunları gösterisi

Vali Akbıyık'ın yarışmayı başlatması

Yarışmacılardan detaylar

Vali Akbıyık'ın konuşması

Sporcularla röportaj

Vali Akbıyık'ın Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'ya plaket vermesi

Genel detaylarDHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-05-09 14:26:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.