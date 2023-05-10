Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Umurlu Gümrük Kapısı ile Irak'a giriş çıkışlar açıldı

DHA

Umurlu Gümrük Kapısı ile Irak'a giriş çıkışlar açıldı


Abdullah KAYA/ DERECİK, (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesindeki Umurlu Gümrük Kapısı ile Irak'a giriş ve çıkışlar açıldı.
Kentin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılış törenine, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, STK temsilcileri, Erbil Türkiye Başkonsolosu Memet Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Omid Xoşnav, Irak Bölgesel Yönetimi Sınır bölgesinden sorumlu Mustafa Barzani ile çok sayıda kişi katıldı.
'BİN YILLIK BERABERLİK'
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, Umurlu Gümrük Kapısı'nın hizmete açılmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. Gümrük kapısının hem Kuzey Irak, hem de Türkiye tarafına katkı sağlayacağını belirten Akbıyık, "Hakkari merkez, Şemdinli ve Yüksekova için ticari ve kültürel olarak büyük katkılar sağlayacak. Millet olarak tarihte hep beraber olmuşuzdur. Bin yıllık beraberliğimiz inşallah bundan sonra da hep olacak. Sınırlar da bizim birlikteliğimizi engelleyemez. Umurlu Gümrük Kapısı, her 2 ülkeye hayırlı olsun. Bugün Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve özellikle de Derecik için tarihi bir gün. Tabi ki Mergesor, Erbil, Musul ve Bağdat için de tarihi bir gün olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından açılış yapıldı. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve açılışa katılanların halay çekmesiyle tören son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA
2023-05-10 16:43:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa ...
Yüksekova, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Yüksekova, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev ...
Hakkari'deki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari'deki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme ...
Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak ...
Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Yüksekova'da başladı
YEREL HABERLER Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Yüksekova'da ...
Kayakçılar, Yüksekova'daki şampiyona öncesi son antrenmanlarını yaptı
YEREL HABERLER Kayakçılar, Yüksekova'daki şampiyona öncesi son ...
Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı
Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 milyon lira takıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.