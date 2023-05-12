Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zırhlı aracın aracın devrilmesiyle meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, HakkariVan yolunun 20'nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-05-12 16:08:27



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