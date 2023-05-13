Engelli 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde 13 çocuk annesi Macide Çelik (71), 1'i kız, 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor. Çocuklarının her türlü ihtiyacını karşıladığını, bakımlarını yaptığını belirten Çelik, ömrümün sonun kadar da bakmayı sürdüreceğini söyledi.

İnanlı Mahallesi´nde oturan, 24 yıl önce eşinin kaybeden Macide Çelik'in çocuklarından Eşref (32) 2007 yılında, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012´de hastalandı. Çocukları için felç teşhisi konulduğunu belirten Çelik, ancak nedeni ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bugüne kadar birçok defa çocuklarını Hakkari ve Van'daki doktorlara götürdüğünü anlatan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen engelli bakım ücretiyle onların giderlerini karşılıyor. Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamakla geçiren Macide Çelik, hayatını çocuklarına adadığını ve ömrümün sonun kadar da bakmayı sürdüreceğini belirterek, "Çocuklarımla günümüz güzel geçiyor, onlar eşimin emanetidir" dedi.

İnanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz da Macide Çelik'i `Anneler Günü´ dolayısıyla evinde ziyaret etti. Macide Çelik'in hem büyük bir takdiri hem de teşekkürü hak ettiğini belirten Muhtar Yılmaz, "Eli öpülesi bir annedir. Hayatını 4 özel çocuğuna adamış olan bu anneye her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Macide Çelik ise böyle bir günde kapısını çalarak ailesiyle yakından ilgilenen Yılmaz'a teşekkür etti.

Macide Çelik´in en büyük oğlu Eşref Çelik, "Annem bizlere çok iyi baktı. Biz, 13 kardeşiz. Babam vefat ettiği günden beri bizlere çok iyi bakarak büyüttü. Kimseye muhtaç etmeden hepimize kendisi gibi baktı. Allah, annemizden razı olsun" diye konuştu.

Macit Çelik de "Yürüyebilseydim anneme 'Anneler Günü' nedeniyle pasta ve çiçek sürpriz yapardım. Bize hem anne hem de baba oldu. Onu çok seviyoruz. Annemin ve bütün annelerin, Anneler Günü´nü kutluyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-05-13 11:22:13



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