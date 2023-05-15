Hakkari'nin 3 milletvekili de Yeşil Sol Parti'den



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti, 3 milletvekili çıkardı. 2018'de yapılan seçimlerde kentten 1 milletvekili çıkartan AK Parti, bu kez çıkaramadı.

Seçmen sayısının 186 bin 358 olan Hakkari'de, kurulan 591 sandıkta oy verildi. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlar göre; 155 bin 762 seçmen oy kullandı. Kullanılan oyların 148 bin 683'ü geçerli sayıldı. Yapılan sayımda Yeşil Sol Parti 95 bin 300, AK Parti 29 bin 359, CHP 9 bin 917, MHP 4 bin 22, Yeniden Refah Partisi ise 2 bin 960 oy aldı. Buna göre; Yeşil Sol Parti'den Vezir Parlak, Öznur Bartın ve Onur Düşünmez, TBMM'ye girmeyi hak kazandı. 2018'de yapılan seçimlerde Hakkari'de 1 milletvekili çıkartan AK Parti, bu kez milletvekili çıkaramadı.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ VEZİR PARLAK

1989'da Çukurca ilçesinde dünyaya geldi. 1997 yılından beri ailesi ile Ankara'da yaşayan Parlak, lise eğitimini burada tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknikerliği Bölümü mezunu olan Parlak, Ankara HDP İl Başkanlığı görevinde bulundu.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZNUR BARTIN

1985'te Yüksekova ilçesinde dünyaya geldi. 2010 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitiren Öznur Bartın, HDP İpekyolu İlçe Eş başkanlığı ile HDP Van İl Eş başkanlığı görevi yaptı.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ONUR DÜŞÜNMEZ

16 Kasım 1990'da Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 2012'de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2016 yılında da mezun oldu. İstanbul'daki avukatlık mesleğine başlayan Düşünmez, 2017'de Yüksekova'ya geldi. Düşünmez, 2019 yılında Hakkari Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-05-15 15:37:17



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