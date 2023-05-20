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Zap Suyu´na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı

DHA

Zap Suyu´na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı. Askerler, vatandaşların da yardımıyla kepçeyle kurtarıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında HakkariVan kara yolunun 30´uncu kilometresinde, Erziki Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden içinde 12 askerin bulunduğu, 'kirpi' adlı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu´na uçtu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçenin kovasına alınan askerler, kıyıya taşındı. Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı. Hafif yaralanan askerlerden 10´una ambulansta müdahale edilirken, 2´si ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Zırhlı aracın çıkarılması için bölgede çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-05-20 16:22:46

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