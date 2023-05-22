Köydeki düğünde sağanak ve çamura aldırmadan halay çektiler



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de hafta sonu yapılan bir düğüne gelen davetliler, sağanak ve çamura aldırmadan halay çekti. Kıyafetleri çamur içinde kalan davetlilerin halayı sosyal medyada da ilgi gördü.

Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü köyünde, hafta sonu Yeliz ve Savaş Yılmaz çiftinin düğünü oldu. Düğüne katılan davetliler 2 gün 2 gece süren düğünde eğlendi. Düğüne katılanlar sağanak ve çamura aldırış etmeden halay çekerken, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. İlgi gören görüntüleri çeken Erkan Keçeci, ilk defa böyle bir düğüne şahit olduklarını söyledi. Keçeci, "Üzümcü köyünde yağmur çamur demeden çektiğimiz halay videosu çok beğeni topladı. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Videomuz her yerde paylaşılıyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-05-22 15:11:18



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