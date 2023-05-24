PKK'nın kaçırdığı kızına 11 gün önce kavuşan anne: Ailelere desteğim sürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK'nın kaçırdığı kızına 11 gün önce kavuşan anne: Ailelere desteğim sürecek

DHA

PKK'nın kaçırdığı kızına 11 gün önce kavuşan anne: Ailelere desteğim sürecek


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 10 yıl önce PKK'lılar tarafından kaçırılan kızı Zübeyde'ye güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu 11 gün önce kavuşan Esmer K. (58), Hakkari'de HDP binası önünde sürdürülen eyleme katılarak ailelere destek oldu. Evladını teröristlerin elinden aldığını belirten Esmer K., "Allah Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, Hakkari emniyetimizden razı olsun. Çocuklarına kavuşsunlar diye ailelere olan desteğimi bundan sonra da sürdüreceğim" dedi.
Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 45´inci haftada da Cumhuriyet Caddesi Mukaddes Akar Sokağı´nda bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerlerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Evlatlar dönüyor PKK çöküyor', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüyerek PKK ve HDP aleyhinde slogan atan ailelerin geçtiği güzergahta polis, güvenlik önlemi aldı. HDP binası önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları atarken, HDP'liler ise parti binasından müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.
'EVLADIMI SÖKE SÖKE KURTARDIM'
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında PKK'lı teröristeler tarafından kaçırılan kızı Zübeyde'ye 11 gün önce güvenlik güçlerinin yaptığı ikna çabaları sonucu kavuşan Esmer K., yapılan bu eyleme kızı Fedile K. ile katılarak destek verdi. 2019 yılında Diyarbakır anneleri arasına da katılan Koç, "Benim kızım 4 HDP'li tarafından dağa kaçırıldı. Götürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Yıllardır evladımı arıyordum. Evlat acısını çekiyordum. Ben evladımı söke söke terör örgütünden aldım. Kızıma yıllar sonra kavuştum. Allah Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, Hakkari emniyetimizden razı olsun. Çocuklarına kavuşsunlar diye ailelere olan desteğimi bundan sonra da sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
Ablasına kavuştuğunu söylüyen Fadile K. (23) de annesiyle yıllardır HDP binasının önünde evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Fadile K., hiçbir zaman umutlarını kaybetmediğini ve en sonunda ablasına kavuşmasına rağmen evlat nöbetindeki eylemlerini sürdüreceğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-05-24 15:17:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki ...
Hakkari'de çiftçilere yüzde 75 hibeli domates ve karpuz fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de çiftçilere yüzde 75 hibeli domates ve ...
Irak sınırındaki Derecik, sera yatırımlarıyla bölgenin üretim üssü oluyor
YEREL HABERLER Irak sınırındaki Derecik, sera yatırımlarıyla ...
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali Hakkari'de yapıldı
YEREL HABERLER Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali ...
Hakkari'de doğaseverler Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Hakkari'de doğaseverler Cennet Cehennem Vadisi'nde ...
Köydeki düğünde sağanak ve çamura aldırmadan halay çektiler
YEREL HABERLER Köydeki düğünde sağanak ve çamura aldırmadan halay ...
Hakkari'de çocuklar, "Şirinler" tiyatro oyunuyla eğlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de çocuklar, "Şirinler" tiyatro oyunuyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.