PKK'nın kaçırdığı kızına 11 gün önce kavuşan anne: Ailelere desteğim sürecek



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 10 yıl önce PKK'lılar tarafından kaçırılan kızı Zübeyde'ye güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu 11 gün önce kavuşan Esmer K. (58), Hakkari'de HDP binası önünde sürdürülen eyleme katılarak ailelere destek oldu. Evladını teröristlerin elinden aldığını belirten Esmer K., "Allah Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, Hakkari emniyetimizden razı olsun. Çocuklarına kavuşsunlar diye ailelere olan desteğimi bundan sonra da sürdüreceğim" dedi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 45´inci haftada da Cumhuriyet Caddesi Mukaddes Akar Sokağı´nda bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerlerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Evlatlar dönüyor PKK çöküyor', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüyerek PKK ve HDP aleyhinde slogan atan ailelerin geçtiği güzergahta polis, güvenlik önlemi aldı. HDP binası önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları atarken, HDP'liler ise parti binasından müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

'EVLADIMI SÖKE SÖKE KURTARDIM'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında PKK'lı teröristeler tarafından kaçırılan kızı Zübeyde'ye 11 gün önce güvenlik güçlerinin yaptığı ikna çabaları sonucu kavuşan Esmer K., yapılan bu eyleme kızı Fedile K. ile katılarak destek verdi. 2019 yılında Diyarbakır anneleri arasına da katılan Koç, "Benim kızım 4 HDP'li tarafından dağa kaçırıldı. Götürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Yıllardır evladımı arıyordum. Evlat acısını çekiyordum. Ben evladımı söke söke terör örgütünden aldım. Kızıma yıllar sonra kavuştum. Allah Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, Hakkari emniyetimizden razı olsun. Çocuklarına kavuşsunlar diye ailelere olan desteğimi bundan sonra da sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Ablasına kavuştuğunu söylüyen Fadile K. (23) de annesiyle yıllardır HDP binasının önünde evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Fadile K., hiçbir zaman umutlarını kaybetmediğini ve en sonunda ablasına kavuşmasına rağmen evlat nöbetindeki eylemlerini sürdüreceğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-05-24 15:17:10



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