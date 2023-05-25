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Yaylada rahatsızlandı; ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

DHA

Yaylada rahatsızlandı; ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Kaval köyünde yemeklerde ve otlu peynirlerde kullanılan pancar otu toplarken kalbinden rahatsızlanan Muhammed Kaya (50), ilk müdahalenin ardından, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kaval köyü yaylasında meydana geldi. Muhammed Kaya, yaylada pancar otu toplarken, kalbinden rahatsızlandı. Yaylada bulunan vatandaşların haber vermesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans, dağlık bölgeye ulamadığı için Kaya'nın yakınları yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Van'dan kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de kalp hastasına yaya olarak ulaşıp, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedye ile dağlık bölgeden ambulans helikopterin iniş yapacağı düz alana getirildi. Kaya, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-05-25 20:05:15

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