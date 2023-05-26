İspanya´dan Yüksekova'ya motosikletle geldiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanya´dan Yüksekova'ya motosikletle geldiler

DHA

İspanya´dan Yüksekova'ya motosikletle geldiler


Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)İSPANYA´dan 5 ay önce motosikletleriyle yola çıkan Diego Fernandez (28) ve kız arkadaşı Nuria Molina (30), 3 ayda Avrupa'da 8 ülke gezdikten sonra Türkiye´ye geldi. 2 aydır Türkiye'yi dolaşan Fernandez ve Molina´nın son durağı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Türkiye'nin çok özel ve güzel bir ülke olduğunu belirten Molina, "Türk insanı çok iyi. Burada güzel hatıralarımız oldu" dedi.
İspanya´da yaşayan güzellik uzmanı Nuria Molina ve erkek arkadaşı yüzme antrenörü Diego Fernandez, yaklaşık 5 ay önce ülkelerinden motosikletle yola çıktı. Fernandez ve Molina, 3 ayda sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı. 2 aydır Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Urfa, Mardin ve Van'ı gören Fernandez ve Molina, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Molina, daha iyi gözlem yapmak için araç olarak motosiklet tercih ettiklerini, zaman zaman da otellerde konakladıklarını belirtti.
Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve Yüksekova'dan sonra ülkelerine dönmeyi planladıklarını belirten Nuria Molina, "İspanya´dan 25 Aralık´ta yolla çıkmıştık ve 5 aydır yollardayız. İki aydır da Türkiye´nin birçok yerini gezdik. Şimdi Yüksekova'dayız. İki sevgili olarak 3 yıldır biriktirdiğimiz paraları Türkiye´de harcamak istedik. Türkiye çok özel ve güzel bir ülke. İnsanları da misafirperver. Gezdiğimiz diğer ülkelerde misafirperverlik gördük ama Türkiye çok özeldi ve insanı çok iyi. Burada güzel hatıralarımız oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-05-26 10:19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de terör operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hakkari'de terör operasyonlarında 28 şüpheli ...
Yaylada rahatsızlandı; ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yaylada rahatsızlandı; ambulans helikopterle ...
Hakkari'de dağda ot toplarken rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de dağda ot toplarken rahatsızlanan kişi ...
Hakkari'de ilk yardım kursuna talep arttı
YEREL HABERLER Hakkari'de ilk yardım kursuna talep arttı
Yüksekova'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yüksekova'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor
Şemdinli'de resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Şemdinli'de resim sergisi açıldı
Şemdinli'de çiftçilere fide desteği
YEREL HABERLER Şemdinli'de çiftçilere fide desteği
PKK'nın kaçırdığı kızına 11 gün önce kavuşan anne: Ailelere desteğim sürecek
YEREL HABERLER PKK'nın kaçırdığı kızına 11 gün önce kavuşan anne: ...
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki ...
Hakkari'de çiftçilere yüzde 75 hibeli domates ve karpuz fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de çiftçilere yüzde 75 hibeli domates ve ...
Irak sınırındaki Derecik, sera yatırımlarıyla bölgenin üretim üssü oluyor
YEREL HABERLER Irak sınırındaki Derecik, sera yatırımlarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.