Van'da seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (4)

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SEDYE İLE GETİRİLDİĞİ OKULDA OYUNU KULLANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeni Mahallesi'nde oturan şeker hastası Gülsim Özbiçen (71), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylamasına katılmak için İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ambulansla Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ne getirilip, tekerlekli sedye ile oyunu kullanan Özbiçen, sağlık ekiplerine teşekkür etti. (DHA)

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-05-28 13:15:44



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