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Gelin ve damat, depremzede 5 ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılayacak

DHA

Gelin ve damat, depremzede 5 ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılayacak


Behçet DALMAZYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin en büyük aşiretlerinden Pinyanişi aşiretine mensup Yüksekova'nın Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, oğlunu Iraklı ailenin kızıyla evlendirdi. Aralarında İran ve Iraklı misafirlerin de olduğu yaklaşık 15 bin kişi katıldığı düğünde para ve takılar ilan edilip sayılmadan sandığa atıldı. Damadın amcası iş insanı Teoman Zeydan, 1 yıl boyunca 5 depremzede ailenin konaklamaları dahil tüm masraflarının gelin ve damat tarafından karşılanacağını söyledi.
İran, Irak ve Türkiye'nin birçok kentinde çok sayıda mensubu bulunan Hakkari'nin en büyük aşiretlerinden Pinyanişi Aşireti'ne mensup Yüksekova'nın Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, oğlu Nazım Levent'i (25), Irak'ın Dohuk kentinde yaşayan Nerwey aşireti lideri Raşed Mohamad Taher'ın kızı Kavin Nerwey (24) ile evlendirdi. Iraklı gelin Nerwey ile damat Zeydan için ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesinde 2 gün, 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Pinyanişi aşireti lideri Ali İhsan Zeydan, İran'daki Pinyanişi aşireti lideri Tahir Paki, Irak'tan gelen Nerwey aşiretinin kanaat önderi Abdullah Mela Ehmed, Zeydan ailesinin büyüklerinden Necip Zeydan, iş insanı Hacı Teoman Zeydan, Slehi aşireti lideri Fatih Keskin, ilçe belediye başkanları, Van, Hakkari ve Şırnak'tan gelen bölgenin aşiret liderlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 15 bin davetli katıldı.
TAKI İÇİN UZUN KUYRUK OLUŞTU
Damadın babası Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, düğünlerine gelen davetlilere teşekkür etti. Sağdıçlığını damadın dayısı Abdulkerin Zeydan'ın yaptığı düğünde, Iraklı gelin Karin Nerwey takılan takıları taşımakta zorlanırken, davetliler Kürtçe ve Türkçe şarkılarla halaylar çekti. Düğün yemeği için yaklaşık 3 ton et kullanıldı, davetlilere kavurma, pilav ve cacık ikram edildi. Düğünde, para ve takılar ilan edilmeden ve sayılmadan sandığa atıldı. Davetliler, kurulan sandığa takıları atmak için uzun kuyruğa girdi.
Damadın amcası iş insanı Teoman Zeydan, 1 yıl boyunca 5 depremzede ailenin konaklamaları dahil tüm masraflarının gelin ve damat tarafından karşılanacağını belirterek, "Düğünümüze gelen bütün akrabalarımıza, dostlarımıza, aşiret mensuplarımızla dışarıdan gelen diğer tüm aşiretlerle yetkililere teşekkür ediyorum. Yeğenimin düğününe 15 binden fazla kişi katıldı. İnsanlarımız koştura koştura düğünümüze geldi, bizi onore ettiler. Öncelikle deprem bölgesinde ölen bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hükümetimizin depremzede vatandaşlarımız için her şeyi yapıyor. Öncelikle depremzede vatandaşlarımızdan af diliyoruz. Gelin ve damat, düğünde gelen hediyelerin bir kısmını depremzedeler için kullanacak. Depremzede 5 ailemizin 1 yıllık konaklama dahil olmak üzere bütün giderleri karşılanacak. Ben kendim de depremzede aileler için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım. Düğünleri mecbur yapıyoruz. Hayat devam ediyor. Aşiretimizin bütün mensupları bizi çok mutlu ve onore ettiler" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN
2023-06-05 11:00:29

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