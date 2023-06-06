Yüksekova kırsalında domuz sürüsü görüntülendi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü kırsalında sürü halinde gezen yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüksek rakımlı dağları ve doğal güzellikleri ile bilinen Yüksekova'nın Dağlıca köyü kırsalı, sahip olduğu yaban hayatı ile de dikkat çekiyor. Sık sık yaban keçilerinin görüldüğü Dağlıca bölgesinde bu kez de sürü halinde dolaşan yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaban domuzu sayısında büyük artış olduğunu ve zaman zaman ekinlerine zarar verdiğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-06-06 14:29:01



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