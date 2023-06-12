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Bakan Yerlikaya, Hakkari'de

DHA

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de


Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, ziyaret ettiği bir iş yerinde hazırladığı dürümleri vatandaşlara ikram etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere Yüksekova'ya geldi. Beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile kente gelen Bakan Yerlikaya'yı, Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kurum amirleri karşıladı. Polis tören mangasını selamlayan Bakan Yerlikaya, daha sonra ilçe merkezine geçerek esnafı ziyaret etti.
Esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Yerlikaya, ziyaret ettiği bir iş yerinde dürüm hazırlayıp, vatandaşlara ikramda bulundu. Esnaf ziyareti sonrası 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yerlikaya'nın buradan da helikopterle Hakkari'ye geçeceği belirtildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-06-12 18:18:50

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