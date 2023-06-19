Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ecevit Ölmez (38), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, HakkariÇukurca kara yolunun 55'inci kilometresindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari'ye giden N.T.'nin kullandığı minibüs, karşı yönden gelen, Ecevit Ölmez'in kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü N.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-06-19 14:38:59



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