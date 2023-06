Eşini kaybettikten sonra bayrak nöbetini tek başına sürdürüyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'de Suüstü köyünde yaşayan Seyit Tahir Öztepe (85), Türkiye'nin ilk kadın korucularından olan eşi Gülşen Öztepe'yi kaybettikten sonra, 39 yıl önce tepeye diktikleri Türk Bayrağı nöbetini tek başına tutuyor. Aldıkları tüm tehditlere rağmen eşiyle birlikte bayrağı indirmediklerini belirten Öztepe, "Eşimi geçen yıl kaybettim. Şeref ve onurumuz olan bayrak nöbetini şimdi yalnız tutuyorum. Benim de ömrüm oldukça görevimi sürdürmeye devam edeceğim. Benden sonra da oğullarım ve torunlarım bayrağa sahip çıkacaklardır" dedi.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, 39 yıl önce, dönemin Yüksekova Tabur Komutanı'nın, "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine evine yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe, bu bayrağa geçen süre içinde Türkiye'nin ilk kadın korucularından olan eşi Gülşen Öztepe ile birlikte sahip çıktı. Aldıkları tüm tehditlere rağmen canları pahasına korudukları bayrağı indirmeyen Öztepe, eşini kaybettiği 25 Ekim'den bu yana da bayrak nöbeti görevini tek başına sürdürüyor.

EŞİNİ ANLATIRKEN, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eşini kaybetmenin hüznünü yaşayan ve birlikte geçirdikleri zamanı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Seyit Tahir Öztepe, şeref ve onuru olarak gördüğü bayrak nöbeti görevini ömrünün sonuna kadar hakkıyla yerine getireceğini söyledi. Tehditlere hiçbir zaman aldırmadığını belirten Öztepe, "Eşimin isteği üzerine köyün tepesine diktiğim bayrak 39 yıldır dalgalanıyor. Eşim benden daha çok emek verdi. Terör örgütüne mücadele etmek için birçok tehdide ve saldırılara rağmen bayrağımızı eşimle birlikte nöbet tutarak dalgalandırmaya devam ettik" dedi.

'EŞİMİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİM'

Bayrak nöbetinin eşinin vasiyeti olduğunu da anlatan Öztepe, "Ölürken bile bunu söyledi. Bayrağımız hiç inmesin, hep sahip çık derdi. Kanımın son damlasına kadar ben de eşimin bu vasiyetini yerine getireceğim. Benden sonra da oğullarım ve torunlarım bayrağa sahip çıkacaklardır. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Biz bu köyde bayrak dikerken her gün terör örgütü mensupları saldırı yapıyordu. Eşimle karşılık veriyorduk. 39 yıldır canla başla bayrağımızı severek dalgalandırdık. Eşimle birlikte cumartesi veya pazar günleri gelip bakımını yapıyorduk. Gönüllü korucu olmayı da eşim kendisi istemişti. Türkiye´nin ilk kadın korucusu oldu. Eşimin hiçbir isteğini geri çevirmedim. Türk kadınıydı. Milli görüşlüydü. Milletini vatanını seven bir kadındı. Tek istediği soyum olduğu sürece bu bayrak bu köyde dalgalansın istiyordu. Eşimin ölümünden sonra da 4 defa gelip bayrağı değiştirdim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-06-22 10:41:36



