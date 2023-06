Sat Buzul Gölleri, festivale hazırlanıyor

Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Milli Park' ilan edilen Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, bu yıl 5'inci kez, 'Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, geçen sene yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivale bu yıl 10 bin kişi beklediklerini belirterek, "Hakkari'de değişim ve dönüşüm var. Bölgede artık doğa ve kış turizmi var. Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok kentinden gelen misafirlerimiz, şiddet ve terörün olmadığı yerde artık festival yapıyor" dedi.

Doğal güzelliklerine rağmen 5 yıl öncesine kadar girişi yasak olan ve adı terörle anılan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri bölgesi, gerçekleştirilen operasyonlarla terörden arındırıldı. Yüksekova ilçe merkezine 70, kent merkezine 140 kilometre uzaklıktaki Sat Buzul Gölleri, 'Milli Park' ilan edildikten sonra da bölgede Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediyesi tarafından festival düzenlenmeye başlandı. Doğal güzelliğiyle saklı cennet olan Sat Buzul Gölleri'nin ziyaretçileri ise her geçen yıl artıyor. Geçen seneki festivale yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sağlanan güven ortamı ve tanıtımlarla bu yıl 10 bin kişinin bölgeye gelmesi bekleniyor. Sat Buzul Gölleri'ne ulaşım sağlayan yollardaki kar temizleme çalışmaları tamamlanırken, bir taraftan da gerekli duyurularla, festival bölgesinde de son düzenlemeler yapılıyor.

'HAKKARİ'NİN HER YERİNDE HUZUR VAR'

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çalışmalarla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, Hakkari'de değişim ve dönüşüm olduğunu belirterek, "Cilo Fest' festivalimiz var. Bu sene 5'incisini düzenliyoruz. Bu, Türkiye'nin en yüksek festivali, 3 bin 400 rakımda oluyor. Geçtiğimiz yıllara göre biraz daha teferruatlı, birçok sanatçımız ve etkinlik var. Hakkari festivallerle ilerliyor. Buralar 3 bin 400 rakımlı, maalesef terörün kol gezdiği yerler ama şu an Hakkari'nin her yerinde huzur ve hayat var. Kış, doğa ve dağ turizmi anlamında, Türkiye'nin ender bakir yerlerinden bir tanesidir. Hakkari'de ekimde kar başlıyor, mayıs ayı bitene kadar devam ediyor. Türkiye'de en uzun kayak yapılan yer Hakkari'dir. Hakkari'nin yüzde 88'i dağlıktır. Bu dağları inşallah turizmle, hem Hakkari, hem de Türkiye ekonomisine hep beraber kazandıracağız" diye konuştu.

'HAKKARİ'DE HAYAT VAR'

Hakkari'nin yaşadığı değişimi anlatan Vali Akbıyık, "Eğitimde, sağlıkta, altyapı ve üstyapıda, gençlik sporda, kış turizminde hem yapılan yeni yatırımlar hem başarılar inanılmaz sonuç doğurdu. Hakkari, bu alanlarda çağ atlattı diyebiliriz. Hakkari'de büyük değişim ve dönüşüm var. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği desteklerle, bakanlarımızın desteğiyle her anlamda gelişiyor. Güvenin, sempozyumların, festivallerin adresi olmaya yolunda inşallah, Hakkari eski günleri hatırlamak istemiyor. Huzurun güvenin adresidir. Hakkari asayiş ve terör anlamda da hiçbir sıkıntı yok. Biz doğaseverleri, dağseverleri, karseverleri Hakkari'ye bekliyoruz. Gelin Hakkari'de hayat var. Gelin bu hayatı yaşayın, Cilo Fest'e katılın. Geçen yıl 1 gün yapıyorduk. Etkinlikleri 1 güne sığdırıyorduk. Bu sene 2 gün yapacağız. 2 gün dolu dolu geçecek. Geçen yılın 2 katının katılım sağlayacağını bekliyoruz" dedi.

'DOĞA HARİKASI'

Öğretmen Umut İke de "Burayı çok merak ediyordum. Trabzon'dan geldim. Bayıldım harika bir yer. Türkiye'de birçok yer gezdim ama bu şekilde harika bir yer görmedim. Hala göllerin üzerinde 15 santim buz var. Yakın zamanda da bir festival olacak. Festival olması, güzel insanların gelip burayı tanıması bölgeyi bilmesi, bu güzellikleri ve doğa harikası yerleri görmesi sevindirici. Benim buraya ilk gelişim. Burası doğa harikası bir yer. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı güzelliklerinden. İnsanların şehirlerden ve diğer ülkelerden hatta, buraya gelmeleri, bölgeyi tanımaları, bu doğa harikalarını görmeleri sevindirici, mutluluk vericidir. Bölgemiz adına, festival olması güzel. Festival yapılırken, bu sayılı doğa harikası yerleri korumak önemli. Ekolojik dengeyi bozmadan, çevreye karşı duyarlı, bu doğa harikası yerleri kirletmemek de önemlidir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN

