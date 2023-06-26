Irak'taki 4.7 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi

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Serdar KARA/ ÇUKURCA, (Hakkari), (DHA)IRAK'ın Türkiye sınırına yakın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.41'de merkez üssü Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hakkari'nin sınır ilçesi Çukurca'ya 14 kilometre mesafede ve yerin 12.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çukurca'da da hissedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Çukurca Serdar KARA

2023-06-26 10:21:52



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