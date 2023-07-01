20 yıldır yuvalarını terk etmiyorlar



Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Köprücük köyüne 20 yıl önce gelip, yaz-kış bölgeden ayrılmayan leylekler, cami inşaatına rağmen yuvalarını terk etmiyor.

Nehil Sazlığı ve çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü de coğrafi konumu nedeniyle leyleklerin uğrak yeri oldu. Özellikle köydeki caminin soba bacasına yuva yapan leylekler, yeni yapılan cami inşaatına rağmen bölgeyi terk etmiyor. Köylülerce korunan ve 20 yıldır köyü terk etmeyen anne leyleğe ise 'Hacı' ismi verildi.

'YAZ-KIŞ KÖYDEN HİÇ AYRILMIYORLAR'

İnşaat ustası İbrahim Korkmaz, "3 aydır yeni yapılan caminin inşaatında çalışıyorum. Çalışmalarımıza rağmen leylekler yuvalarını terk etmiyor. 20 yıl önce köye gelen iki leylek, yavruları için yılan, balık ve su getirerek besliyor. Bu leylekler, yaz-kış köyden hiç ayrılmıyor. Bazen leylekleri kucağımıza alıp, seviyoruz. Onlar bize, biz de onlara alıştık. Köylüler de bu leylekleri çok seviyor ve koruyor" dedi. İnşaat işçisi Bülent Korkmaz ise leylekler ile vakit geçirdiklerini, leyleklerin inşaat çalışmalarından rahatsız olmadığını dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN

2023-07-01 09:30:38



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