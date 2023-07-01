4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival



Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'de 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda, bu yıl 5'inci kez festival düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dağcılar ile doğaseverler, festivalin ilk gününde trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yaptı.

Hakkari'de terörden temizlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'milli park' ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde, bu yıl 5'inci kez festival düzenlendi. Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği festivale, Hakkari'nin yanı sıra birçok ilden de kişi katıldı. Bugün başlayıp, yarın sona erecek festival kapsamında katılımcılar, çadırlarda kamp yapmaya başladı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp, kanolar ile gösteri sundu. Trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklere de doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi.

Festivale katılan Yüksekova Halk Eğitim Müdürü Kenan Canan, Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nın cennetten bir köşe olduğunu belirterek, "Yurt içi ve yurt dışından yüksek katılımın olduğunu bir festivale şahitlik ediyoruz. Dün akşam saatlerinde binlerce kişi gelip, göllerin kenarında kamp kurdu. Bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Cilo-Fest' görkemli bir şölene dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-07-01 14:29:26



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