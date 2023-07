4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival (2)

VALİ AKBIYIK: FESTİVALE 15 BİN KİŞİ KATILDI

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu yıl 5'incisi düzenlenen Cilo-Sat Gölleri'ndeki festivalde konuştu. Festivale Türkiye'nin dör bir yanından davetlinin katıldığını söyleyen Vali Akbıyık, "Her yıl kalabalık 3-5 kat artıyor. Jandarma komutanımızla konuştum.15 bine yakın insanımız bu festivale katılmış durumda. Buraya giremeyip dönenler de var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, güzel ve daha kalabalık festivaller yapacağız. Hakkari'de hayat var dedik. Dağların başkentinde bu hayatı zenginleştirmek için sizlerle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın bizlere, Hakkarimize vermiş olduğu destekle alt yapıda, üst yapıda, eğitimde, sağlıkta Hakkari'de hakikaten çağ atlattık. Bir taraftan da doğal gazımız geldi, TOKİ konutlarımız yapıldı, 50'ye yakın okulumuz yapıldı artık, çocuklarımız tıp fakültelerini, mühendisliklerini kazanıyor. Sağlık alanında Türkiye'nin en iyi hizmetleri veriliyor. Asfaltı köylerimizden mezralarımıza kadar götürmüş bulunmaktayız. Gençlik Spor'da, Cumhuriyet tarihine denk, beldelerimizde dahi 3'er, 5'er tesisler yapıldı. Hakkari turizmin, doğanın, sporun, kültürün, cazibe merkezi oluyor. İlk onda 3 tane dağımız var. İşte burası da 3 bin 400 rakımda Türkiye'nin en yüksek festivalini yapıyoruz" dedi.

'HAKKARİ'NİN DAĞLARINDA TERÖR DEĞİL, FESTİVALLER YAPILIYOR'

Türkiye'de en güzel karın Hakkari'ye yağdığını söyleyen Vali Akbıyık,"Kar festivali yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz festivalimize 20 binin üzerinde kişi katıldı. Yani, Hakkari'de hayat her yönüyle yaşanıyor artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, şiddet değil, festivaller, sempozyumlar yapılıyor, filmler çekiliyor. Sanatçılarımız konserler veriyor. Gerçekten Hakkari'de hayat oluyor, sanat oluyor, şenlik oluyor, eğlence oluyor. Hakkarililer mutlu, biz de mutluyuz. Allah'a çok şükür Hakkari sınırlarında terör bitmiş durumda. Hakkari'nin gençleri, kadınları, erkekleri, Zap'ın çocukları, kuzuları kurda yem olmuyor, hainlere malzeme olmuyor. Onlar da İstanbullular gibi, Antalyalılar gibi, Ankaralılar gibi sanatta da, sporda da, eğitimde de, sağlıkta da her alanda hayatlarını mutlu, bahtiyar olarak devam ettiriyorlar. İnşallah bu huzur hep beraber daha da güzelleşerek, artarak devam edecek. Buralarda bir zamanlar terör örgütü maalesef 3'er, 5'er kişilik gruplarla yüz kişiyle eğitim yapıyordu. Çok şükür bugün festival yapıyoruz. Bu festivalde emeği geçen belediye, valilik personelimize, kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımıza destek olan dağcılık derneğine teşekkür ediyorum. Festivale birbirinden değerli sanatçılarımız da katılım sağladılar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hakikaten iki gün boyunca sanat, yarışmalar kanolar, tırmanışlar, gösteriler göreceğiz, yaşayacağız. Hakkari'de bu hayat daha da güzelleşerek, daha da coşarak devam edecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Hakkari Belediyesi´ne bağlı sanat topluğu Kürtçe şarkılar seslendirdi. Vali Akbıyık ve festivale katılanlar müzik eşliğinde halay çekti. Festival, akşam saatlerinde de sanatçılar Aydın Aydın ve Tuğçe Kandemir'in vereceği konserler ve değişik gösterilerle devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-07-01 15:38:32



