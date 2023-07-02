Cilo Dağları'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cilo Dağları'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı

DHA

Cilo Dağları'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı


Yaşar KAPLAN/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'de 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı.
Terörden temizlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'milli park' ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival, ikinci günde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği festivale, Hakkari'nin yanı sıra birçok ilden de kişi katıldı. Festivale katılanlar, kurdukları çadırlarda kamp yaptı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp, kanolar ile gösteri sundu. Trekking, kano, rafting, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklere de doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi. Festivale katılanlar, çalınan müzik eşliğinde halay çekti.
'BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDILAR'
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, bölgede dört mevsimin bir arada yaşandığını belirterek, "Burada çeşitli etkinliklerin yanı sıra, kayak gösterisi de yapıldı. Bununla beraber burada konserler oldu. Dün 5'inci kez başlayan 'Cilo-Fest'e birinci günde 15 bin, bugün ile beraber 20 bin kişi katılım sağladı. Yurt içi ve yurt dışından gelen davetlilerimiz, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Son 2 yıl içerisinde, bu festivaller sayesinde on binlerce doğaseveri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu ve buna benzer festivallerimiz devam edecektir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-07-02 15:51:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" etkinliklerle devam ediyor
YEREL HABERLER Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" etkinliklerle ...
Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" başladı
YEREL HABERLER Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" başladı
4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival (2)
YEREL HABERLER 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival ...
4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival
YEREL HABERLER 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival
20 yıldır yuvalarını terk etmiyorlar
YEREL HABERLER 20 yıldır yuvalarını terk etmiyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.