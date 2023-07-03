Şarampole devrilen silindirdeki baba ve bir oğlu araçtan atladı, diğer çocuğu yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Merzan Mahallesi'nde, kontrolden çıkan silindir şarampole devrilirken, operatör ile oğlu iş makinesinden atlayarak kurtuldu, 13 yaşındaki diğer oğlu ise araçta sıkıştı. Silindirde sıkışan çocuk, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Merzan Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman Deniz yönetimindeki asfalt silindiri, operatörünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi. Lokman Deniz ile yanında bulunan bir çocuğu iş makinesinden atlayarak sağ kurtulurken, diğer çocuğu Rugeş Deniz ise iş silindirde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, silindirde sıkışan Rugeş'i çıkartmak için zamanla yarıştı. Rugeş, bölgeye çağrılan vincin de kullanıldığı 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yeden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Rugeş, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-07-03 22:12:14



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