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        Hakkari'de, Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişiden haber alınamıyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 13:46
        Hakkari'de, Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişiden haber alınamıyor

        Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları´na doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 4 kişinin bulunması için bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları´na bugün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi ile irtibat kesildi. Yakınlarının ihbarı üzerine 20 bin yıllık buzulların olduğu bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yetkililer, gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, 4 kişinin akıbetiyle ilgili net bir bilgiye henüz ulaşılamadığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-07-16 13:45:46

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