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        Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişiden haber alınamıyor (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:18
        Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişiden haber alınamıyor (2)

        4 KİŞİDEN 2'Sİ SAĞ ÇIKARILDI

        Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na giden 4 kişi, 20 bin yıllık buzulların üzerinde yürüyüşe çıktı. Bu sırada 4 kişi, buz kitlesinin kırılması sonucu 10 metre derinliğe düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Adıyaman'dan geldiği öğrenilen Kemal Avcu, eşi Gülay Avcu, Mehmet Aydın ve Hakime Koç için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, halat ile evli çifti kurtarmayı başardı. Bölgeye helikopter ile gidip, çalışmaları havadan izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şelalenin bulunduğu alanda buz kütlesinin uç kısmından kırıldığını, bu nedenle 4 kişinin düştüğünü, kurtarılan 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi. Vali Akbıyık, diğer 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)

        Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-07-16 16:17:45

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