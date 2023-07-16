Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (3)- Yeniden

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişi, üzerinde bulundukları buzulun kırılması sonucu boşluğa düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 kişiyi kurtarırken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'dan kente gelen Kemal ve Gülay Avcu çifti ile beraberlerindeki Mehmet Aydın ve Hakime Koç, Cilo-Sat Dağları'ndaki buzulları görmek için sabah saatlerinde otomobille bölgeye gitti. Ancak bir süre sonra yakınları, 4 doğaseverden haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Avcu çiftinin kırılan buzulların arasında olduğu tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarıldı. Avcu çifti, tedbir amaçlı helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Bölgeye helikopterle gidip, çalışmaları havadan izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şelalenin bulunduğu alanda buz kütlesinin uç kısmından kırıldığını, bu nedenle 4 kişinin düştüğünü, kurtarılan 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi. Vali Akbıyık, diğer 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-07-16 17:13:55