Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (4)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıkan, üzerinde bulundukları buzulun kırılması sonucu boşluğa düşen 4 kişiden 2'si kurtarılırken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Hakkari Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkari Merkez Kırıkdağ Köyü Cennet-Cehennem Yaylası, Cilo Buzulları bölgesinde, 16.07.2023 günü bölgeye gezi faaliyeti maksadıyla giden 18 kişilik kafilede bulunan dört vatandaşımızın buzulların altına düştükleri ihbarı alınması üzerine; Valiliğimiz Koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ekiplerimiz olay yerine intikal etmişlerdir. Olay bölgesine karadan ve havadan JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince müdahale edilmiş ve iki vatandaşımız kurtarılarak havayolu ile Yüksekova Devlet Hastanesine tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Buz kütlesi altında ulaşılamayan iki vatandaşımız için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Behçet DALMAZ

2023-07-16 18:28:40