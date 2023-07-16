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        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (5)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 20:03
        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (5)

        ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

        Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda üzerinde bulundukları buzulun kırılması sonucu boşluğa düşen 4 kişiden 2'si kurtarılırken, diğer 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Hakkari'deki AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Van'dan giden Vadi Doğa Nassar Arama Kurtara ekibi de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin sağ olarak kurtardığı Kemal ve eşi Gülay Avcu, sedye ile helikoptere taşındı. Yüksekova Devlet Hastanesinde tedaviye alınan çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. (DHA)Mehmet ÖZKANHakan SARI/ HAKKARİ, (DHA)-  DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN-Hakan SARI

        2023-07-16 20:02:17

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