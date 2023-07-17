Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)

'MAALESEF ŞU ANA KADAR BİR SONUÇ ALAMADIK'

Hakkari'de dün, çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, Vali İdris Akbıyık da bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kayıp 2 kişiden Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın (34) ailesiyle görüşen Vali Akbıyık daha sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerden bilgi aldı. Olayın yaşandığı buzullar bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, dün bölgeye gelen 18 kişilik doğaseverden 4'ünün buradaki şelaleye düştüğünü söyledi. 2 kişinin önce köylüler, ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ÇOK BÜYÜK RİSKLER BARINDIRIYOR'

Diğer 2 kişinin kurtarılması için bölgede ekiplerin çalıştığını anlatan Vali Akbıyık, "Dün biz haber aldığımız saatten itibaren AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz, UMKE, Polis Özel Harekat, yine burada dağcılıkta ilgili derneklerden de destek alarak arama çalışmalarına başlandı. Görüntüleme cihazlarından, AFAD'ın elindeki tüm teknikleri kullanarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ancak şelalenin altına, buzun altına gittiği düşünülüyor. Orada altta şelale var. Akıntı ve buz olan yerler var ve en önemlisi kırılmalar var. Bir örnek vereyim. Dün 3 santimetrelik bir açık vardı. Sabah 30'du şu anda ise 60 santimetreyi buldu. Yani arama kurtarma çalışmalarında da çok büyük riskler barındırıyor. AFAD Erzurum ve Van'dan ekipler geldi. Dağcılar ve dalgıçlar geldi. Maalesef şu ana kadar bir sonuç alamadık" dedi.

Vali Akbıyık, İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan buzullarda tecrübesi olan teknik uzmanların AFAD koordinesinde bölgeye geleceklerini de belirterek, "Onların da desteğiyle bir an önce kayıp kişileri bulmayı arzuluyoruz. Üzgünüz ailelere geçmiş olsun diyoruz. Arama kurtarmaya gelen Jandarma kurtarma ekiplerimiz ve AFAD ekiplerimiz buzulların altına dalış yaptılar. 4 dakikada hipodermi tehlikesi yaşadılar ve akşam soğuğun artmasıyla şelalenin etkisiyle çok büyük riskleri var. Aynı zamanda çökme sıkıntıları var. Dün akşam burada çalışan arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Biraz önce de bugünün değerlendirmesini yaptık. İnşallah gelecek olan teknik ekiplerimiz ile birlikte tekrar arama çalışmalarımız devam edecek. Burada çalışmalara katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)

Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Yaşar KAPLAN

2023-07-17 17:16:32