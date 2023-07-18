Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hakkari´de CiloSat Dağları´nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden Hakime Koç´un cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanlığı´nda memur olarak görev yapan Koç´un cenazesi ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede Türkiye´nin çeşitli kentlerinden 42 kişilik uzman ekibin bulunduğunu, Hakime Koç´un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedenin bulunup, çıkarıldığını, Mehmet Aydın´ın yerinin de tespit edildiğini ve çıkarılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi´nde tedaviye alınan Gülay Avcu´nun 2 gün sonra bilinci yerine geldi. Tedavisi süren Gülay Avcu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülay Avcu, eşi Kemal Avcu ve iki arkadaşı ile 20 metrelik uçurumdan düştüklerini belirterek, "Hepinize merhabalar, 16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay" ifadelerini kullandı. (DHA)

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-07-18 12:49:26