Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)

ACILI AĞABEY: BUZULLARIN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKİYORLARMIŞ

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Ali Aydın da bölgeye gelerek, ekiplerin kardeşine ulaşmasını bekledi. Acı haberle hüzne boğulan Aydın, "Kardeşimle berber 3 kişi, buzulların üzerinde bulunan şelalede fotoğraf çekiyorlarmış. Tam o sırada buzulların kırmasıyla dengesini kaybedip oluşan boşluğa düşmüşler. Kardeşim coğrafya öğretmeniydi, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kardeşimin buraya gelişinden haberimiz yoktu. Kaybolmadan bir gün önce aramıştım. Hakkari'de olduğunu bana söylemişti. Ben de ona 'bizden habersiz neden gittin. Hakkari kayalıktır ölürsün' dedim. O da 'tamam abi sabah dönerim' dedi bana. Ertesi gün aradım, kendisine ulaşamadım. Her saat başı aradım, telefonu kapalıydı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-07-18 17:19:56