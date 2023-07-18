Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:20
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)

        ACILI AĞABEY: BUZULLARIN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKİYORLARMIŞ

        Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Ali Aydın da bölgeye gelerek, ekiplerin kardeşine ulaşmasını bekledi. Acı haberle hüzne boğulan Aydın, "Kardeşimle berber 3 kişi, buzulların üzerinde bulunan şelalede fotoğraf çekiyorlarmış. Tam o sırada buzulların kırmasıyla dengesini kaybedip oluşan boşluğa düşmüşler. Kardeşim coğrafya öğretmeniydi, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kardeşimin buraya gelişinden haberimiz yoktu. Kaybolmadan bir gün önce aramıştım. Hakkari'de olduğunu bana söylemişti. Ben de ona 'bizden habersiz neden gittin. Hakkari kayalıktır ölürsün' dedim. O da 'tamam abi sabah dönerim' dedi bana. Ertesi gün aradım, kendisine ulaşamadım. Her saat başı aradım, telefonu kapalıydı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

        2023-07-18 17:19:56

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Kayıp 2 kişi için buzul ve mağaralarda tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi
        Kayıp 2 kişi için buzul ve mağaralarda tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi
        Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)
        Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)
        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (5)
        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (5)
        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (4)
        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (4)