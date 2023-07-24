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        Yılanın ısırdığı çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:48
        Yılanın ısırdığı çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

        Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, ahıra girdiği sırada yılanın sol ayağından ısırdığı çiftci Seran Ekinci (40) ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. 

        Şemdinli ilçesine bağlı Suçıktı köyünde yaşayan Seran Ekinci'yi ahıra girdiği sırada sol ayağından yılan ısırdı. Ekinci, durumunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Ekinci, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-07-24 14:47:37

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