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        Şemdinli'de EYP patladı, güvenlik korucusu şehit oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:10
        Şemdinli'de EYP patladı, güvenlik korucusu şehit oldu

        Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda, el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36) şehit oldu.

        Güvenlik güçleri, İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyünün Geverok Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyona katılan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi, teröristlerin önceden araziye döşediği  EYP'nin  inifilak etmesi sonucu olay yerinde şehit oldu. Evli, 1 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.(DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

        2023-07-24 15:09:54

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