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        Şemdinli'de EYP patladı, güvenlik korucusu şehit oldu (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:09
        Şemdinli'de EYP patladı, güvenlik korucusu şehit oldu (2)

        ŞEHİT KORUCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu evli ve 3 çocuk babası Hasan Çiftçi (36), için Beyyurdu köyünde tören düzenlendi. Otopsi işlemlerinin ardından askeri helikopterle Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyüne getirilen şehit Çiftçi'nin kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, asker, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehit korucunun özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan Şehit Çiftçi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan şehidin annesi Kitan ve eşi Nurten Çiftçi güçlükle ayakta durabildi. Şehit yakınlarını kadın komutanlar kollarına girerek teselli etti. (DHA)Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

        2023-07-24 20:08:52

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