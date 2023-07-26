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        Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesinde sıkıntıları giderme konusunda önemli bir aşamaya geldik

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:10
        Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesinde sıkıntıları giderme konusunda önemli bir aşamaya geldik

        Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hepimizin malumu ülkemizde yüzyılın depremleri oldu. Depremin olduğu bölgelerde ciddi yıkımlar yaşandı. Dolayısıyla oraya çok ciddi bir teyakkuz durumundayız. Oralardaki sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Çok şükür önemli bir aşamaya da geldik "dedi.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, bakan olarak Yüksekova'ya ilk gelişi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "'Türkiye Yüzyılı' kabinesinde görev almış olmaktan duyduğum şerefi, memnuniyeti ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir etti, Allah da nasip etti. Biz de gücümüz yettiği kadar, imkanımız yettiği kadar ülkemize hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Tabi Türkiye çok dinamik bir ülke. Seçimin birini bitiriyoruz, esasında diğerinin gündemini hemen başlatıyoruz. Yine AK Partimizin kongre süreci yakında başlıyor. Mevcut belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız var. Onların bu anlamda gayretleri olacak. Bu süreci yönetme anlamında katkıları olacak. Beraberce inşallah yürütmüş olacağız. Yüksekova´nın sokak ve caddelerinde biraz dolaştım. Gerçekten hareketli ve genç nüfusunun yüksek olduğu bir ilçemiz. Bir taraftan ülkemizin diğer ucundayken, esasında bir taraftan da burada çok ciddi bir hareket, bir canlılık var. Bizim de kurumlarımız adına bu canlılığı, bu hareketliliği desteklememiz lazım, buranın ihtiyaçlarına bakmamız lazım. Ulaştırma Bakanlığı olarak kendi sorumluluğumuzda olan ihtiyaçları biz alıyoruz. Daha sonra yapılabilecek olanları, ilk etapta yapacağız. Biraz zamana ihtiyacı olanları zamana göre planlayarak yapacağız. Hepimizin malumu ülkemizde yüzyılın depremleri oldu. Depremin olduğu bölgelerde ciddi yıkımlar oldu. Dolayısıyla oraya çok ciddi bir teyakkuz durumundayız. Oralardaki sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Çok şükür önemli bir aşamaya da geldik. Ondan dolayı bu planlama noktasında belki doğru planlamayı yapıp da sizleri de bu anlamda bilgilendirmemiz, ama hemen yapılması gerekenleri de mutlaka yapacağız. Yani orda deprem oldu, buradaki işleri bırakalım anlayışı içerisinde asla olmayacağız. Yüksekova, Hakkari bizim için çok önemli. Onun için yerel seçimlerde buralara yakışacak sonuçların geleceğine ben inanıyorum. Bugünden itibaren o süreci Cumhurbaşkanımız başlattı. Biz de bütün teşkilatlarımızla bunu yürüteceğiz."

        Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte parti binasından ayrılarak, kara yolu ile, Yeniköprü-Yüksekova T-1 tüneli ışık görme açılışı törenine gitti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

        2023-07-26 13:09:32

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