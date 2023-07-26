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        Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesinde sıkıntıları gidermede önemli bir aşamaya geldik (2)- Yeniden

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:48
        Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesinde sıkıntıları gidermede önemli bir aşamaya geldik (2)- Yeniden

        YENİKÖPRÜ-YÜKSEKOVA T-1 TÜNELİ IŞIK GÖRME TÖRENİ'NE KATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksekova´yı VanHakkari Devlet Yolu´na bağlayan 16,3 kilometrelik YeniköprüYüksekova yolu üzerindeki yapımına 2019´da başlanan 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli´nin ışık görme törenine katıldı. Tünelde incelemelerde bulunup, açıklama yapan Bakan Uraloğlu, çalışmaların en kısa zamanda tamamlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Işık görme törenini gerçekleştiriyoruz. Bu tünelin tamamlanması ile virajlar ortadan kalkacak. Özellikle kışın korkulu rüyası olan Güzeldere Geçidi, tarihe karışmış olacak. Bizler yolu, medeniyetin simgelerinden biri olarak görüyoruz. Ülkemizin her noktasına ulaştırmayı hedeflediğimiz yol ağımızın kalitesini, her geçen gün biraz daha yükseltiyoruz. Ülkemize çağ atlatmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen ve önemli aşamaya getiren bütün arkadaşlarıma özellikle Karayolu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın valimizin ve belediye başkanlarımızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Yolumuzu en kısa sürede ülkemizin, milletimizin ve bölge halkımızın hizmetine sunulmasını temenni ediyor, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını Rabbi'mden niyaz ediyorum" dedi.

        Uraloğlu, buradaki incelemelerin ardından valilik ziyareti ile koordinasyon toplantısına katılmak üzere kara yolu ile Hakkari'ye gitti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

        2023-07-26 17:47:48

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