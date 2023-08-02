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        Direğe çarpan halk otobüsünün şoförü yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:13
        Direğe çarpan halk otobüsünün şoförü yaralandı

        Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'de önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarpan halk otobüsünün şoförü Necip Askın (33), yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde HakkariVan kara yolu Sümbül Mahallesi Tekser mevkisinde meydana geldi. Necip Askın´ın kontrolünü yitirdiği 30 AB 153 plakalı boş halk otobüsü, önce kaldırıma, ardından elektrik direğine çarpıp takla attı. Kazada, otobüste sıkışan sürücü Askın, çevredekilerce çıkartıldı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. VEDAŞ ekipleri de kopan elektrik telleri nedeniyle elektrik direğindeki enerjiyi kesti. Aşkın, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-08-02 09:12:16

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