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        Baş ve diş ağrısı için gitti, beyin tümöründen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:03
        Baş ve diş ağrısı için gitti, beyin tümöründen yaşamını yitirdi

        Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyat edilen Şilan Temel (26), yaşamını yitirdi.

        Berçelan Mahallesi'nde oturan Şilan Temel, bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde tümör olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bir süredir hastanede tedavisi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Şilan Temel´in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı´nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-08-04 10:02:03

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