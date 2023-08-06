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        54 yıl önce ders anlattığı okulda öğrencileriyle buluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 09:24
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        54 yıl önce ders anlattığı okulda öğrencileriyle buluştu
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        Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan emekli öğretmen Zeki Bozkurt (79), 54 yıl sonra ilk görev yeri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınbaşak köyü ile ilk ders anlattığı okulu ziyaret etti. Bozkurt, burada hem köylüler ile hem de şimdi 60'lı yaşlarında olan 5 öğrencisi ile kucaklaşıp, duygusal anlar yaşadı.

        Türkiye'nin çeşitli kentlerinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılıp, Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen 2 çocuk babası Zeki Bozkurt, 2 yıl önce Alanya'ya atanan Yüksekovalı Mikail Çelik ile tanışınca ilk atandığı görev yerini de görmek istedi. Okulların yaz tatiline girmesiyle Bozkurt, meslektaşı Çelik ile bin 408 kilometre yol katederek Yüksekova'ya 40 kilometre mesafede bulunan Altınbaşak köyüne geldi. 1969'da askerlik görevini yaptığı Sivas'tan yola çıktıktan sonra 3 gün süren ve bir kısmını da yürüyerek ulaştığı Altınbaşak köyüne bu kez otomobille gelen Bozkurt, ilk olarak 54 yıl önce görev yaptığı ve şu anda da anaokulu olarak hizmet vermeyi sürdüren tek katlı, tek derslikli taş binayı ziyaret etti. Bozkurt, burada hem köylüler ile hem de şimdi 60'lı yaşlarında olan 5 öğrencisi ile kucaklaşıp, duygu dolu anlar yaşadı.

        'TARİF EDİLEMEZ MUTLULUK'

        Bir zamanlar ders anlattığı okulun içini ve çevresini gezen kendisini hatırlayan köylülerle de sohbet eden Bozkurt'u, en çok baktığı eski fotoğraflar hüzünlendirdi. Kura çekimi sonucu ağlayarak 'Ben Hakkari'ye gidemem' diyen birisinin yerine Altınbaşak köyüne atandığını belirten Zeki Bozkurt, "2 yıl görev yaptım, çok da iyi yaptım. Çok mutluyum o kadar sevinçliyim ki hem buradaki insanları hem çevreyi tanıdım. Unutmadığım için de yine geldim. Gelir gelmez de öğrencilerim beni, ben de onları tanıdım. Uzun bir süredir buraya gelmek istiyordum. Alanya'da öğretmenlik yapan meslektaşım Mikail Çelik ile tanışınca da hemen gelmeye karar verdik. Çok mutluyum. Evlerinde kaldığım, ekmeklerini yediğim, beni 2 yıl boyunca el üstünde tutan güzel dostlar ile tekrar buluşmak; tarif edilmez bir mutluluk yaşattı. 5 öğrencim halen burada. Onlar da torun sahibi olmuşlar. Güzel anıları tekrar yaşadık" dedi.

        'ÇOK GÜZEL ZAMANLARIMIZ OLDU'

        Reşit Düşünmez (62) ile Rahim Turgut (61) ise yıllar önce kendilerini okutan öğretmenlerini tekrar gördükleri için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Köyde çiftçilik yaparak geçimini sürdüren Reşit Düşünmez, 5 çocuğu olduğunu, bunlardan 1'nin doktor olduğunu, diğerlerinin ise İstanbul'da çalıştığını söyledi. 6 çocuğu olan Rahim Turgut ise bir kızının anaokulu öğretmeni olduğunu belirterek, "Öğretmenimizi gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok güzel zamanlarımız oldu. Okumayı, yazmayı onun sayesinde öğrendik. Tekrar görüp, yine birlikte yemek yiyip, çay içtiğimiz için çok sevinçliyiz. Misafir ettiğimiz için de ayrıca mutluyuz ve yine gelmesini çok isteriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Yaşar KAPLAN

        2023-08-06 09:23:05

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