Hakkari'de deprem riskine karşı boşaltılan okullarda güçlendirme çalışması

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, deprem riskine karşı, 6 ay önce boşaltılan okullardan 2´sinin yıkımı yapılırken, diğer 2 okul ile 1 pansiyonda ise güçlendirme çalışması başlatıldı.

Yüksekova ilçesindeki Cemal Sala İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Farabi Anadolu Lisesi, Büyükçiftlik beldesindeki ilk ve ortaokul, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Pansiyonu ile Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'ndeki 1993'de yapımına ve 2013 yılında da hizmet vermeye başlanan 3 katlı Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi, depreme dayanıklı olmadığı için şubat ayında boşaltıldı. Atatürk İlkokulu ile Farabi Anadolu Lisesi binalarının yıkımı yapılırken, diğer 2 okul ile 1 pansiyon için güçlendirme çalışması başlatıldı. Kültür Merkezi için ise henüz karar çıkmadı.

Güçlendirme çalışması yapılan Cemal Sala İlk ve Ortaokulu'nda işçi olarak çalışan Hüseyin Ağralı, "Bu okul sağlam olduğu için sadece perde duvarları güçlendiriyoruz. Yaklaşık 25 gündür okulda güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. İki gün içerisinde güçlendirme çalışmalarımız bitmiş olacak. Bu bittikten sonra Şemsettin Onay Anadolu pansiyonundaki güçlendirme çalışmalarına başlayacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-08-10 15:39:28