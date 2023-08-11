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        Tanımadığı kişilerin resmini çiziyor, hediye ederken video çekip sosyal medyada paylaşıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:01
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        Tanımadığı kişilerin resmini çiziyor, hediye ederken video çekip sosyal medyada paylaşıyor
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        Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'de yaşayan resim öğretmenliği bölümü mezunu İbrahim Erarslan (23), sokakta tanımadığı insanların kara kalem resmini çizip hediye ediyor. Resmi verirken yaşananları kaydedip, sosyal medya hesabında paylaşan Eraslan, bu yolla da para kazanıyor. Eraslan, atanamadığı için artık üzülmediğini ve 1 milyon 500 bin takipçisinin olduğunu söyledi.

        Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun olan İbrahim Eraslan, ailesinin yaşadığı Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesine geldi. Eraslan, önce kendi çevresinden tanıdıklarının kara kalem portelerini çizip hediye eden Eraslan, ilginç tepkilerle karşılaşınca yaşananları cep telefonuna kaydetmeye, görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşmaya karar verdi. Kısa sürede takipçi sayısı artan Eraslan, hobisini, para kazanabildiği işe dönüştürünce de şehirleri dolaşmaya, gittiği mekanlarda tanımadığı insanların resimlerini çizip hediye etmeye başladı.

        'ÇOK MUTLU OLUYORLAR'

        Resmi verirken yaşananları cep telefonuna kaydedip, bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Eraslan, kısa sürede 1 milyon 500 bin takipçi sayısına ulaştı. Atanamadığı için artık üzülmediğini, yaptığı işten mutluluk duyduğunu ve para kandığını belirten Eraslan, "Türkiye'nin birçok şehrini gezip, kara kalem portre resim çiziyorum. Çizdiklerimi muhataplarına verince mutlu oluyorlar. Ben de bu anları ve gösterilen tepkileri cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşıyorum. İyi para kazanmaya başladım. insanların gösterdiği tepkiler ve sevinçler bana da mutluluk veriyor. Öğretmenlik yapmayı da artık düşünmüyorum ve yaptığım işi sürdürmeye kararlıyım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

        2023-08-11 12:00:15

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