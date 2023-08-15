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        Hakkari'de terör operasyonu: 23 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:11
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        Hakkari'de terör operasyonu: 23 gözaltı
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        Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ merkez ve ilçelerinde polisin düzenlediği terör operasyonunda, haklarında arama kararı bulunan 23 terör şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör suçlarından haklarında arama  kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda,'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü prapagandası yapmak' suçlarından 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-08-15 23:10:30

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