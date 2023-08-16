Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, yolun karşısına geçmek isteyen Heybet Ecer (70), otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ecer, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hakkari-Van karayolunda bulunan Sümbül Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Heybet Ecer'e çarptı. Ecer çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olan Ecer'e ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ecer, hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, kaza yerine gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-08-16 00:09:56